Como lidar com bancos em dificuldades? Comissão Europeia propõe novas regras para o pós-Credit Suisse

A Comissão Europeia quer diminuir o risco sobre os depositantes (designadamente aqueles que têm mais de 100 mil euros aplicados no banco) poderem vir a ser chamados a enfrentar perdas no caso de um banco de média dimensão da União Europeia falir. É um dos objetivos da reforma que foi apresentada esta terça-feira, 18 de abril, e que Bruxelas gostava de ver em vigor até às eleições do próximo ano. O objetivo último é a “estabilidade financeira”, e que os contribuintes não sejam chamados a pagar para salvar mais bancos.