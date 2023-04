Juros prescritos e juros negociados: CGD nega ter dado um "perdão" de dívida ao socialista Carlos Pereira

A Caixa Geral de Depósitos nega que tenha concedido um perdão de dívida no empréstimo de que o deputado Carlos Pereira era avalista. Explica o banco público que não cobrou todo o montante que inicialmente reclamara porque há juros que prescreveram entretanto e porque é normal, com base numa negociação, não ser aplicada a taxa máxima prevista. No Parlamento, pelo menos a Iniciativa Liberal já mostrou vontade de convocar a CGD para se explicar.