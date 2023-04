Aplicação da Caixa Geral de Depósitos indisponível desde domingo à noite

A aplicação da Caixa Geral de Depósitos está a registar dificuldades desde a noite de domingo, continuando a sentir-se a meio da manhã desta segunda-feira, 10 de abril. Ainda não há previsões sobre quando passará a funcionar normalmente, mas não se tratará de um ataque informático.

Nem consultar depósitos, nem ver a atualização da prestação, nada é possível de momento por via digital: “O serviço Caixadirecta não está, nesta altura, operacional, tanto na app como no site”, responde a instituição após contacto do Expresso sobre estas dificuldades.

Há reporte de falhas nas redes sociais (várias publicações no Twitter apontam nesse sentido, por exemplo), e, ao tentar-se utilizar a app, não há acesso. “Insucesso. Pedimos desculpa, mas de momento não podemos satisfazer o seu pedido. Por favor, tente mais tarde”, é a informação quando se acede à aplicação.

“Temos equipas dedicadas a trabalhar na resolução do problema”, diz a instituição presidida por Paulo Macedo, não havendo prazo para quando há resolução. Os dados do DownDetector – site que revela dificuldades de disponibilização de aplicações – mostram que desde domingo à noite que há dificuldades no acesso.

Uma certeza é transmitida pela CGD, tendo em conta um receio que se tem intensificado nos últimos anos, à medida que a economia se tornou mais digitalizada: “Não se trata de um ataque informático”.

A existência de falhas de disponibilização não é inédita, e tem-se repetido no banco. Mas dentro da CGD rejeita-se a ideia de que tenha mais problemas do que outras instituições financeiras. A questão, argumenta-se no banco, é que por ter mais clientes é mais facilmente detetável quando há instabilidades.