Sergio Ermotti volta à liderança do UBS para gerir aquisição do Credit Suisse

O grupo suíço UBS voltou a contratar Sergio Ermotti como presidente executivo (CEO) para gerir a aquisição do concorrente Credit Suisse, anunciou o banco esta quarta-feira. Ermotti vai substituir Ralph Hamers a partir de 5 de abril.

Desta forma, o banco aproveita a experiência de Ermotti, que já esteve no cargo no UBS durante nove anos, inclusive na reconstrução após a última crise financeira global. Concretamente, esteve no comando da empresa entre 2011 e 2020. Atualmente, encontra-se a presidir a Swiss Re.

A mudança na gestão dá-se após o UBS ter comprado o concorrente Credit Suisse, numa operação que mexeu com os mercados após a turbulência que foi desencadeada pelo banco adquirido, polémica atrás de polémica.

Segundo o UBS, Ralph Hamers, que sucedeu a Ermotti em novembro de 2020, "concordou em renunciar para servir os interesses da nova combinação de negócios do setor financeiro suíço", lê-se na nota do UBS. Apesar da saída, Ralph Hamers permanecerá no UBS e trabalhará ao lado de Ermotti como consultor durante um período de transição para garantir o sucesso da aquisição.

“Sinto-me honrado em ser convidado para liderar este banco num momento tão importante para todos os seus acionistas e para a Suíça. Gostaria de expressar a minha gratidão a Ralph por conduzir o UBS com tanto sucesso. A tarefa em mãos é urgente e desafiadora", disse, citado em comunicado, o próximo CEO.