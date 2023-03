Banco de Portugal “dá” 240 milhões este ano mas deixa Finanças sem dividendos a partir daqui

Mário Centeno, o ministro das Finanças que mais dividendos recebeu do Banco de Portugal, por via dos juros mínimos e dos grandes programas de compra de dívida promovidos pelo Banco Central Europeu, ficará para a história como um governador do Banco de Portugal que poucos dividendos entregará ao atual ministro das Finanças, Fernando Medina, precisamente pela retirada gradual de tais programas e pelo fim do período de juros mínimos.