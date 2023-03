Descodificador: o que aconteceu com o Credit Suisse?

O que levou à venda do Credit Suisse?

Por um lado, vieram as fugas de depósitos em bancos dos EUA, trazendo medo ao mercado. Por outro, o Credit Suisse também andava a ser questionado pelo regulador de mercado dos EUA (SEC) devido a contas anteriormente entregues. Depois, o maior acionista do banco suíço, o Saudi National Bank, mostrou indisponibilidade para auxílios se fossem necessários. A pressão sentiu-se nos balcões, com uma fuga de depósitos e recursos, e na bolsa, onde as ações caíram 25% numa semana. As autoridades suíças assumiram que tinham de atuar e, no fim de semana, procuraram uma solução de emergência, a venda ao UBS. Intervenções em fins de semana após semanas intensas não são novas, como provam os portugueses BES e Banif e o espanhol Popular.

