Investidores que perderam dinheiro no Credit Suisse também perderam no BES

A Pimco – que vai buscar o nome às iniciais de Pacific Investment Management Company – é uma das entidades que mais dinheiro vão perder com a queda do Credit Suisse, segundo a agência Bloomberg. Tal como foi, há anos, uma das entidades que mais dinheiro perderam com a queda do Banco Espírito Santo (BES).

Por cá, a Pimco colocou entidades distintas, como a própria República Portuguesa, em tribunal; na Suíça, a ida para tribunal é já uma hipótese colocada em cima da mesa. Um escritório de advogados que já esteve presente no caso BES irá ter uma conversa com obrigacionistas esta quarta-feira.