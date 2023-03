Moody's antecipa desafios de médio-prazo depois de fusão e revê perspetiva do UBS para "negativo"

A agência de notação financeira Moody's alertou para os desafios “significativos” que o banco suíço UBS tem pela frente após a aquisição, por mais de 3 mil milhões de euros, do banco concorrente Credit Suisse, e reviu em baixa a perspetiva de médio-prazo do UBS para negativa.

Segundo o “Financial Times”, em notícia desta terça-feira, 21 de março, a Moody's disse que os desafios passavam “pela necessidade de reter profissionais-chave” do Credit Suisse durante o processo de aquisição; “a necessidade de minimizar a perda de clientes duplicados nos negócios bancário suíço e de gestão de fortunas; e a necessidade de unificar as culturas de duas organizações um pouco diferentes”.



A agência de notação financeira S&P anunciou ontem a revisão em baixa da perspetiva de médio-prazo do UBS também para “negativo”, alegando haver um “risco material de execução” na fusão entre as duas instituições, principalmente na dissolução de grande parte do negócio de banca de investimento do Credit Suisse. Mas alegou que “há amortecedores suficientes para limitar de forma eficaz a emergência de riscos”, cita o “Financial Times”.



O UBS comprou o Credit Suisse durante o fim de semana por 3 mil milhões de francos suíços, sensivelmente o mesmo em euros ao câmbio atual, uma aquisição de emergência para evitar uma maior degradação da situação de liquidez do banco.