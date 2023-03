Bancos da zona euro mantêm dividendos: impactos do Credit Suisse não são graves

A turbulência causada pela decisão das autoridades suíças, que integrou o Credit Suisse no UBS, não vai ter efeitos na distribuição de dividendos pelos bancos europeus, segundo garantiu esta terça-feira, 21 de março, o “polícia” da banca da zona euro. O sector não sentiu efeitos de maior com a queda do Credit Suisse, e não há, por isso, razões para mudar o que estava já em cima da mesa.

“Definitivamente, não é algo que estejamos a considerar. Já revimos os planos de distribuição dos nossos bancos, em que submeteram as projeções de capital, inclusive sob cenários adversos, e nada mudou que afete as nossas avaliações desses planos”, assegurou Andrea Enria, o presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), numa audição no Parlamento Europeu esta terça-feira, 21 de março.