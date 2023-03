“Insano” e bizarro”: decisão sobre dívida do Credit Suisse está a assustar a União Europeia

Os contribuintes suíços arriscam perder dinheiro com a venda do Credit Suisse ao suíço UBS, decidida no último fim-de-semana, com a criação de um sistema de proteção para eventuais prejuízos futuros, que vai até aos 9 mil milhões de euros.

Já houve investidores privados a perder o seu investimento. Contudo, a seleção dos investidores que tiveram de absorver perdas levantou dúvidas, e a União Europeia já veio dizer que, por cá, a ordem de imposição de perdas será sempre outra em eventuais intervenções bancárias.

Uma garantia para que os bancos europeus não sejam penalizados por esta decisão das autoridades suíças. Em causa está um mercado que vale tanto quanto a economia portuguesa.