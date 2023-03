Banca: Empresas esperam “chuvinha”, mas receiam “ter um tsunami pela frente”

Primeiro foi o colapso do Silicon Valley Bank, seguida do encerramento do nova-iorquino Signature Bank, a alimentar o receio de contágio mundial e efeito dominó. Depois, foi a vez do Crédit Suisse fazer tremer o sistema financeiro. Apesar dos bancos centrais das economias desenvolvidas multiplicarem as garantias de que nada disto afeta a banca europeia, e da aquisição do Crédit Suisse pela UBS já estar acertada, as principais bolsas abriram em baixa, esta segunda-feira. Há problemas à vista para as empresas?

“Estou naquela fase em que desejamos que nada de mal aconteça mas receamos que algo grave seja inevitável”, responde ao Expresso Nuno Silva, vice-presidente da Cefamol - Associação Nacional das Indústrias de Moldes e administrador executivo da Moldit, produtora de moldes e plásticos de injeção pertence ao grupo Durit.