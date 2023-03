Credit Suisse: o banco por onde tem passado dinheiro ligado ao BES (depois investigado na justiça)

Analisar despachos de acusação do Ministério Público que tenham Ricardo Salgado como um dos protagonistas é cruzar, por milhares de vezes, com o nome de diversos bancos. Surgem entidades que integravam o grupo, mas também bancos estrangeiros. Os grupos suíços estão em destaque e um deles aparece centenas de vezes, em vários casos. Trata-se do Credit Suisse.