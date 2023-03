Sentença que conclui sobre legalidade da resolução do BES "tem impacto muito relevante em cerca de 300 processos"

nuno fox

O acórdão do Supremo Tribunal de Administrativo que confirma que a resolução do BES foi legal e constitucional coloca um ponto final às centenas de ações que contestam a sua legalidade. Vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos diz ao Expresso que se evitam pedidos de indemnização “elevadíssimos”

Há uma hora