Yellen fala num sistema bancário "sólido", mas avisa que nem todos os depósitos são garantidos

“O sistema bancário é sólido e os americanos podem sentir-se confiantes de que os seus depósitos estarão disponíveis quando precisarem deles”, disse a secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA), Janet Yellen, esta quinta-feira. Contudo, a responsável recusa que as recentes ações de emergência após as últimas falências na banca signifiquem uma garantia geral do Governo para todos os depósitos existentes na banca norte-americana.

Segundo a “Reuters”, Yellen disse que um banco só recebe o tratamento agora dado ao SVB e ao Signature - os dois bancos falidos - se a Reserva Federal, a agência federal de garantia de depósitos, a própria e o presidente, Joe Biden, determinarem que a falha em proteger os depositantes geram consequências significativas.

Foi graças a este tratamento ‘especial’ que se evitou que milhares de milhões em depósitos não segurados dos dois bancos em causa não fossem perdidos.

Apesar de referir que estas medidas não se vão aplicar constantemente, Yellen elogiou as medidas tomadas pois, nas suas palavras, permitiu recuperar a confiança dos depositantes.

"Posso assegurar que nosso sistema bancário é sólido e que os americanos podem sentir-se confiantes de que seus depósitos estarão disponíveis quando precisarem deles", disse a responsável pelo Tesouro dos EUA.

Em todo o país, mais de nove biliões de dólares estavam em depósitos sem seguro no final de 2022, o que representava mais de 40% do total de depósitos bancários nos EUA, segundo os dados da Reserva Federal citados pela Reuters.