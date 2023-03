Descodificador: o que aconteceu com o Credit Suisse e como pode afetar Portugal?

O Credit Suisse, uma das instituições financeiras de importância verdadeiramente global, está no olho do furacão. O colapso do Silicon Valley Bank e a sua resolução, na sexta-feira passada, espoletaram uma fuga dos investidores de várias ações do sistema bancário, temendo possíveis contágios.



Apesar da crise norte-americana ser fruto de uma gestão do risco deficiente por parte dos bancos e da fraca supervisão por parte da Reserva Federal dos bancos de média dimensão como o SVB, isso não evitou que a banca europeia sofresse em bolsa.



Nesta semana de nervosismo, o Credit Suisse despencou em bolsa na quarta-feira depois do seu principal acionista ter dito a um canal de televisão que não estava disponível para injetar mais dinheiro se necessário. Apesar dos reguladores garantirem que é sólido em termos de capital e de liquidez, o banco foi carcomido nos últimos anos por escândalos e ligações perigosas que provocaram uma enorme perda de confiança na instituição.