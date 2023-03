Crise bancária americana é (mais um) golpe duro para as "criptos"

Apesar da dimensão da indústria, as instituições bancárias tradicionais norte-americanas (e portuguesas) evitam trabalhar com empresas e projetos do setor da criptoeconomia. São muito poucos os bancos que recebem de braços abertos depósitos de empresas “cripto”. Dois deles, o Silvergate Capital e o Signature, desapareceram num espaço de dias, pressionados pelas exigências regulatórias e pela perda de confiança na qualidade do balanço.



O primeiro decidiu-se pela liquidação voluntária na semana passada, restituindo todos os depósitos aos seus clientes; o segundo foi alvo de uma resolução pelas autoridades norte-americanas no domingo. Fechavam-se assim duas das pouquíssimas portas de entrada que o setor tinha para a finança tradicional.



O Silicon Valley Bank, entretanto, mais dedicado a empresas tecnológicas mas com ligações a empresas do setor “cripto”, foi igualmente intervencionado pelo supervisor bancário do estado da Califórnia e os depósitos transferidos para uma nova entidade criada pelo fundo de garantia norte-americano Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).