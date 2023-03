Americanos transferem poupanças dos pequenos para os grandes bancos

Os grandes bancos dos Estados Unidos da América (EUA) estão a ter um grande fluxo de clientes a querer transferir o dinheiro que têm em bancos mais pequenos, devido à turbulência no mercado iniciada pela falência do Silicon Valley Bank. É a maior movimentação de depósitos em mais de dez anos, escreve o “Financial Times”.

JPMorgan Chase, Citigroup e outras grandes instituições financeiras estão a tentar acomodar os clientes que desejam movimentar depósitos rapidamente, tomando medidas extra para acelerar o processo normal de inscrição ou “integração”, de acordo com fontes não identificadas do jornal.

Apesar do governo de Joe Biden ter garantido que ninguém perderá dinheiro e que serão dados apoios, várias pessoas estão a transferir o seu dinheiro para bancos maiores como JPMorgan, Citi e Bank of America, especialmente nos casos em que os depósitos estão acima dos 250 mil dólares.

As transferências de depósitos do SVB e de outros credores regionais para grandes bancos ganharam força na semana passada e continuaram na segunda-feira.

O JPMorgan encurtou o tempo de espera para abrir uma conta e está a acelerar a velocidade com que novos clientes corporativos podem aceder a fundos para garantir que possam pagar aos funcionários no final desta semana. Também o Citi está a tentar abrir contas em menos de 24 horas, face ao prazo normal de duas semanas.

De acordo com o “Financial Times”, os executivos destes bancos dizem que não querem ser acusados ​​de explorar a situação. No caso do JPMorgan, foi dito aos funcionários que não deveriam fazer tentativas ativas de roubar clientes de bancos mais pequenos.

Contudo, não houve comentários oficiais por parte do JPMorgan, Citi e Bank of America, ou outros bancos maiores.