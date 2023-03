Tesouro dos EUA descarta resgate do Silicon Valley Bank

As ondas de choque da falência do Silicon Valley Bank (SVB) não esmoreceram este domingo, com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a descartar a hipótese de um resgate do banco. Yellen disse estar a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores e salientou que a falência é “uma clara preocupação”,mas afastou a possibilidade de um resgate por parte das autoridades federais.

“Queremos garantir que os problemas de um banco não contagiam outros bancos saudáveis”, disse Janet Yellen à CBS News, citada pela Reuters.

“Durante a crise financeira foram resgatados investidores e proprietários de grandes bancos. As reformas entretanto adotadas significam que não vamos voltar a fazer isso outra vez”, salientou a também antiga presidente da Reserva Federal dos EUA.

Na entrevista à CBS, Yellen enfatizou que o sistema bancário dos EUA é seguro e está bem capitalizado, devido aos controlos de capital e exigências adotadas após a crise financeira de 2008.

A responsável governamental da Economia e Finanças admitiu estar ciente dos problemas que os depositantes encontrarão. Muitos deles são pequenas empresas com funcionários em todo o país. “É, obviamente, uma grande preocupação”, disse, sem contudo adiantar detalhes sobre como se processará o reembolso dos depositantes.

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agência responsável por garantir os depósitos nos Estados Unidos, foi nomeada administrador judicial e está a tentar, segundo várias fontes citadas pela Reuters, encontrar outro banco pronto para se fundir com o Silicon Valley Bank.

O SVB tinha-se especializado no financiamento de startups e era o 16.º banco dos EUA, segundo o critério do ativo: no final de 2022, tinha 209 mil milhões de dólares de ativo e cerca de 175,4 mil milhões de dólares em depósitos.

Do lado de cá do Atlântico, o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, disse este domingo estar a trabalhar com o primeiro-ministro Rishi Sunak e o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, para “evitar ou minimizar os danos" no Reino Unido com a queda do SVB.

“Trabalhámos num ritmo acelerado durante o fim de semana e pela noite dentro”, disse Jeremy Hunt à Sky News, citado pela Reuters. “Vamos apresentar planos muito em breve para garantir que as empresas sejam capazes de atender às suas necessidades de fluxo de caixa e pagar aos seus funcionários”, referiu.