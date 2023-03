Fed anuncia fundos adicionais para salvaguardar depositantes do SVB e de outros bancos

A Reserva Federal dos Estados Unidos da América (Fed) anunciou este domingo, em comunicado, que “irá disponibilizar fundos adicionais” às instituições financeiras norte-americanas para “ajudar a assegurar que os bancos conseguem corresponder às necessidades de todos os depositantes”.

A decisão é uma resposta à resolução do Silicon Valley Bank (SVB), que na sexta-feira ficou sob administração da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), depois de ter perdido mais de metade do seu valor em bolsa, e de ter enfrentado uma súbita retirada de depósitos de parte dos seus clientes.

“A Reserva Federal está preparada para lidar com quaisquer pressões de liquidez que possam surgir”, indica a Fed no comunicado deste domingo, que explica que o novo financiamento será disponibilizado por via de um programa que irá conceder aos bancos empréstimos de até um ano, desde que tenham no seu ativo títulos do Tesouro dos Estados Unidos, dívida pública ou outros ativos que possam ser dados como colateral.

Este instrumento foi a forma encontrada para permitir aos bancos norte-americanos não terem de vender carteiras de títulos sob pressão e com descontos que possam comprometer a sua própria situação financeira.

Neste quadro, o Tesouro dos Estados Unidos irá disponibilizar 25 mil milhões de dólares do seu fundo de estabilização, mas a Reserva Federal considera que não necessitará, de facto, de mobilizar a verba posta à disposição pelo Tesouro.

No seu comunicado, a Fed indica que o Governo dos Estados Unidos aprovou ações que permitem à FDIC concluir a resolução do SVB de um modo que “protege todos os depositantes, tanto os garantidos [até aos 250 mil dólares] como os não garantidos”.

A Reserva Federal realça ainda que “as posições de capital e liquidez do sistema bancário dos Estados Unidos são sólidas e o sistema financeiro dos Estados Unidos é resiliente”.

Num outro comunicado conjunto da Fed, da FDIC e da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pode ler-se que no caso do SVB “os depositantes terão acesso ao seu dinheiro a partir desta segunda-feira, 13 de março”.

O comunicado assegura que “não haverá perdas associadas à resolução do Silicon Valley Bank a serem suportadas pelos contribuintes”.

Uma decisão similar à do SVB foi tomada para um outro banco norte-americano, o Signature Bank, de Nova Iorque, fechado este domingo. Também neste caso a Fed, a FDIC e o Tesouro garantem que não haverá perdas para os contribuintes.