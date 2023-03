Dois bancos da Califórnia bateram as asas e provocaram uma tempestade nas ações da banca do outro lado do mundo

Dois bancos norte-americanos que forneciam serviços para empresas tecnológicas, o Silvergate Capital e o Silicon Valley Bank, estão em maus lençóis. O primeiro anunciou a sua liquidação depois de pressão dos reguladores para descontinuar o serviço de corretagem de criptoativos, o seu principal negócio. O segundo é um banco especializado em crédito e operações de capital de risco a empresas do setor tecnológico sediadas no vale epónimo de São Francisco. Mas aquilo que à primeira vista parece ser um problema exclusivo do sistema financeiro norte-americano está a provocar na manhã desta sexta-feira, 10 de março, enormes quedas nas ações bancárias europeias. Nem o BCP, a única cotada do setor que restou no principal índice português, o PSI, afundava-se quase 4%. Todos os bancos cotados no subíndice Stoxx Banks, que segue as 21 maiores financeiras europeias, negociavam em queda, com “pesos-pesados” como o Deutsche Bank, Société Générale, e Santander a darem trambolhões de 7,3%, 4,8% e 4,7%, respetivamente.

O que sucedeu com o Silvergate Bank está enquadrado na crise do setor dos criptoativos depois de um ano de 2022 marcado por desvalorizações pronunciadas e por falências de empresas emblemáticas do setor. O banco, fundado em 1988, entrou em força no mercado dos criptoativos em 2013 ao começar um serviço de corretagem que permitia a grandes clientes comprar e vender ativos digitais como Bitcoin.

Em 2022, a perda acelerada de valor de criptoativos, e a diminuição dos volumes transacionados, fez com que se começasse a temer pela qualidade do balanço do banco e pela capacidade de gerar receitas. O colapso da corretora FTX em novembro selou o destino do Silvergate: depósitos começaram a voar: no último trimestre de 2022 foram retirados 8 mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros) em depósitos. A situação de liquidez do banco ficou seriamente comprometida.

No dia 2 de março, o banco anunciou que teve de vender obrigações que detinha como reservas de capital com perdas para garantir liquidez imediata para o pagamento de dívidas, e solicitou o adiamento da data de apresentação dos resultados, alegando dificuldades operacionais e manifestando dúvidas sobre a viabilidade do negócio, segundo a Reuters.



Na quarta-feira, 8 de março, o banco anunciou que iria fechar e pagar o que devia aos depositantes. O setor “cripto”, que dependia em grande parte dos serviços financeiros deste banco, tinha perdido uma das entidades que garantia um serviço essencial de “ponte” entre a finança tradicional e criptográfica. No último trimestre do ano, o Silvergate reportou mil milhões de dólares em prejuízo.