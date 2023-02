Estado paga €40 milhões em meia pensão a 50 mil reformados bancários meio ano depois

O Governo vai disponibilizar cerca de 40 milhões de euros para pagar o apoio extraordinário que foi destinado aos pensionistas em outubro, equivalente a meia pensão, mas que não tinha sido entregue nessa altura aos reformados da banca. Estarão em causa cerca de 50 mil reformados do sector, que até junho deverão receber o apoio por via dos fundos de pensões, sendo que estes depois receberão um reembolso no mesmo valor do Estado.

