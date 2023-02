Governo obriga bancos a ter créditos com juros fixos, mas Banco de Portugal e Deco já alertaram para a sua ineficácia

Os bancos a operar em Portugal vão ser obrigados a disponibilizar créditos à habitação a taxa fixa, anunciou o Governo no seu pacote de medidas para a habitação. Bancos como o Santander tinham deixado de lado essa opção quando as Euribor começaram a disparar. O sector já se mostrara contra uma imposição deste género e o Banco de Portugal também já criticara isso mesmo, considerando-a desnecessária. A Deco é favorável, mas lamentara a sua eficácia, já que as ofertas são pouco atrativas.

