Banco Montepio avança com juros de 2% em novos depósitos a prazo

Depois da CGD, do Santander e do Novo Banco, o Banco Montepio lança esta sexta-feira um novo depósito a prazo não mobilizável durante 24 meses e com uma taxa de juro de 2% em termos brutos. O montante mínimo de subscrição é 50 mil euros, com múltiplos de 50 euros e pagamento semestral de juros.

O “Depósito a Prazo Não Mobilizável - Poupança 24 Meses" tem uma taxa bruta (TANB) de 2% e uma taxa líquida de 1,44% no final do prazo e apenas está disponível para novos investimentos.

Em paralelo, o banco liderado por Pedro Leitão refere em comunicado que o Montepio decidiu, face ao atual contexto, “ajustar a remuneração de depósitos a prazo de particulares e do setor social, desde 13 de fevereiro” nos produtos, Poupança Super, Poupança Ativa, Poupança M24 Poupança Especial Jovem e Poupança Cresce, e Poupança Economia Social. Estes produtos, que existem, já viram a sua taxa de remunerçaão aumentada até 2,25% em ternos brutos.

Esta é mais um lançamento que decorre no âmbito do aumento das taxas de juro que tiveram impacto imediato no crédito concedido e ainda não tinha chegado aos depósitos porque estes não estão indexados à Euribor.

Banca começa a reagir

Depois do banco público ter dado o ponta pé de saída em janeiro com o aumento dos juros para 1,1% num depósito a prazo não mobilizável durante 15 meses para montantes superiores a 100 mil euros, e o Novo Banco avançar em fevereiro com um novo depósito, o Santander divulgou esta quinta-feira que a partir da próxima semana a 22 de fevereiro e 1 de março tem novos depósitos com taxas de juro crescentes de 1,5%, 2% e 1,75% e prazos de 24 meses nos dois primeiros e 12 meses no último, embora os clientes tenham de ter cartões Platinum (segmento alto), para ter acesso ao depósito.

O Novo Banco também já tem um depósito a prazo de 12 meses que remunera até 2% montantes até 250 mil euros.

O apelo do governador do Banco de Portugal parece ter sido ouvido pelos bancos que começaram a dar sinais de que as poupanças em depósitos a prazo começam a ter juros mais altos. Até agora os juros não chegavam a 1% na esmagadora maioria dos casos.

Mário Centeno pediu “paciência” e os bancos estão a dar sinais, embora nalguns casos, as taxas líquidas fiquem em torno de 1% líquido.