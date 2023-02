PS pede documentos sobre Carlos Costa a Centeno, oposição teme estar a ser instrumentalizada (mas aprova)

Os deputados vão pedir ao Banco de Portugal documentação sobre a forma como o ex-governador, Carlos Costa, lidou com Isabel dos Santos em 2016, relativamente à sua ligação a dois bancos em Portugal: BPI e BIC. Os partidos da oposição aprovaram o pedido do PS, por considerarem que os dados podem ser relevantes, mas veem um “ajuste de contas”. Há até mesmo quem veja aqui uma forma de António Costa ter argumentos para o processo judicial contra o antigo líder do supervisor.

