Lucro do grupo Santander cresce 18% em 2022

O grupo espanhol Santander lucrou 9,6 mil milhões de euros em 2022, o que representa um aumento de 18% face ao ano anterior, segundo comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

Só no último trimestre o banco espanhol lucrou 2289 milhões de euros, mais 1% que no período homólogo, mas menos 5% que no trimestre anterior.

O resultado antes de impostos foi de 15,2 mil milhões de euros no ano passado (sem variação face a 2021), dos quais 3489 milhões no quatro trimestre (menos 9% que no mesmo período do ano passado).

“2022 foi novamente um ano muito bom para Santander: aumentámos a base de clientes de forma rentável e mantivemos um balanço muito forte. Como resultado, os ganhos por acção aumentaram 23% e o dividendo em dinheiro por acção 16%”, disse, citada na nota, a presidente executiva do banco, Ana Botín.

O total de clientes do grupo ascendeu a 160 milhões, mais sete milhões em comparação com 2021.

O foco no digital permitiu que 80% das operações se realizassem por essa via, sendo que, do total de vendas, 55% foram feitas através da web ou na aplicação móvel.

Por região, foi na Europa que os lucros mais cresceram (38%) e, por outro lado, caíram 14% na América do Norte. Na Europa, o grupo destaca o seu país de origem, Espanha, onde os ganhos atingiram 1560 milhões de euros, mais 149% que em 2021 “principalmente devido a menores provisões para perdas com empréstimos (-30%) e menores custos (-1%)”.

No caso da América do Norte, a queda no resultado deu-se, sobretudo, “devido à normalização esperada das provisões no negócio automóvel nos EUA, o que compensou a evolução positiva no México”.