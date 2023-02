Deutsche Bank lucra 5 mil milhões de euros em 2022

O lucro atribuído aos acionistas do Deutsche Bank atingiu os 5025 milhões de euros no ano passado, mais do dobro do que em 2021. Mais precisamente, o crescimento foi de 159%, segundo anunciou o banco alemão esta quinta-feira.

O resultado antes de impostos ascendeu a 5594 milhões de euros, mais 65% que em 2021 e o melhor resultado em 15 anos.

As receitas cresceram 7%, para 27,2 mil milhões de euros. Por setor, as receitas na área da banca empresarial cresceram 23% para 6335 milhões de euros, ao passo que as receitas da banca de investimento aumentaram 4% para 10 mil milhões de euros e as da banca privada 11% para 9155 milhões.

Já a gestão de ativos gerou receitas de 2608 milhões de euros, menos 4% que em 2021.

No último trimestre de 2022 os ganhos atingiram os 1803 milhões de euros (o que compara com 145 milhões no trimestre homólogo), o resultado antes de impostos ascendeu a 775 milhões (face a 82 milhões) e as receitas cresceram 7%, para 6315 milhões.

Christian Sewing, presidente executivo do banco, disse, citado na nota, que o Deutsche Bank se tornou “mais rentável, mais equilibrado e mais eficiente em termos de custos” ao recentrar o negócio nas suas “principais forças”.