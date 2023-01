UBS lucrou 7,6 mil milhões de dólares em 2022

O banco suíço UBS anunciou esta terça-feira em comunicado que o seu lucro em 2022 atingiu os 7661 milhões de dólares (cerca de 7046 milhões de euros à taxa de câmbio atual), o que compara com um ganho de 7486 milhões de dólares (6885 milhões de euros) em 2021. Ou seja, o resultado líquido subiu 2,3%.

Apesar desta subida, as receitas foram ligeiramente inferiores. Se em 2021 passaram os 35 mil milhões de dólares, em 2022 o valor cifrou-se em 34.563 milhões de dólares (31.788 milhões de euros). A queda das receitas foi superior a 2%.

Só no ultimo trimestre do ano o banco lucrou 1653 milhões de dólares (1520 milhões de euros), menos 5% que no terceiro trimestre, mas mais 23% que no mesmo período de 2021.

Entre outubro e dezembro, as receitas atingiram os 8029 milhões de dólares (7384 milhões de euros), menos 8% que em igual período do ano anterior.

“Obtivemos bons resultados durante todo o ano e sólidos no quarto trimestre, num difícil processo macroeconómico e ambiente geopolítico” disse, citado no comunicado, o presidente executivo do grupo UBS, Ralph Hamers.

O banco vai agora propor à administração um dividendo ordinário de 0,55 dólares (0,5 euros) por acção.

Por fim, o UBS relembra que ao longo de 2022 comprou 5,6 mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros) em ações e que, em 2023, espera comprar mais, num valor de 5 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros).