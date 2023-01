Banco do BCP na Polónia regressou aos lucros no quarto trimestre

O Bank Millennium, banco polaco do BCP, obteve um prejuízo de 1015 milhões de zlótis (217 milhões de euros) em 2022, apesar de ter regressado aos lucros no quarto trimestre do ano, segundo um comunicado enviado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco explica que o resultado negativo anual deve-se ao "custo das moratórias de crédito sobre créditos hipotecários denominados em PLN [zlótis] (PLN 1073 milhões após impostos, 229 milhões de euros) e pelos custos relacionados com a contribuição para o IPS [esquema de proteção institucional] (PLN 224 milhões após impostos, 48 milhões de euros)".

O Bank Millennium foi também afetado pelos encargos com os créditos denominados em francos suíços (em cerca de 505 milhões de euros).

Ainda assim, o prejuízo anual é menor do que o registado em 2021 (1332 milhões de zlótis, ou 292 milhões de euros).

Não fossem estes custos e o Millennium teria um resultado positivo de 2241 milhões de zlótis (479 milhões de euros).

O último trimestre do ano ajudou a baixar o nível de prejuízo do banco, uma vez que este registou um lucro de 249 milhões de zlótis (54 milhões de euros), “apesar de ter mantido encargos elevados relacionados com créditos hipotecários denominados” em francos suíços. O banco regressa, assim, aos lucros trimestrais, depois de “trimestres consecutivos” com prejuízo.

No total do ano, o ROE (rentabilidade dos capitais próprios, do inglês return on equity) foi de -17,5% e o ROE ajustado situou-se nos 21,5%.

Já o rácio cost/income (o valor dos custos face ao resultado operacional do banco) foi de 39,3% e o rácio cost/income ajustado de 36,2%.

O banco refere ainda que a margem financeira cresceu 23%, a nível homólogo, "refletindo o aumento das taxas de juros ocorrido desde outubro de 2021".

Quanto aos custos operacionais, houve uma subida de 27,5% no ano e de 1,5% no trimestre, face ao trimestre anterior. Os aumentos devem-se, principalmente, à contribuição para o esquema de proteção institucional.

O Bank Millennium tinha, no fim do ano, 2,9 milhões de clientes ativos na Polónia, mais 28 mil no trimestre e mais 193 mil que em 2021. Os depósitos cresceram 4% e os empréstimos caíram 3%.

Quanto ao crédito hipotecário, a produção no trimestre situou-se em menos de um milhão, tendo havido uma redução de mais de 30% face ao ano anterior.