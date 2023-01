Costa acusa Isabel dos Santos de bloquear BPI por pressão

O primeiro-ministro considera que a investidora angolana Isabel dos Santos bloqueou uma solução essencial para o Banco BPI, no ano de 2016, uma atuação que, diz António Costa, punha em causa a estabilidade financeira do país. Isabel dos Santos fê-lo, considera António Costa, como forma de pressão ao então governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, por este querer afastá-la da gestão do BIC.

António Costa viu pressão de Isabel dos Santos, como assume agora, mas isso não impediu que houvesse, nos anos seguintes, agradecimentos do Governo português a Isabel dos Santos pelos investimentos no país. Aliás, a acionista, que, segundo Costa, prejudicou um banco para responder ao governador, continua a ter 42,5% do mesmo BIC, hoje EuroBic, numa venda que teima em concretizar-se.