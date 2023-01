Cartel dos seguros: Lusitania quer redução de coima "aberrante" e advertência à Autoridade da Concorrência

A Lusitania discorda da aplicação de uma coima no cartel dos seguros, e, caso haja decisão do Tribunal de Santarém em aplicar uma sanção, pede que ela seja muito inferior aos 20,5 milhões que foram decididos pela Autoridade da Concorrência, que a sua defesa classifica como “aberração”. Mais: pede ao tribunal que deixe uma advertência à Autoridade da Concorrência pela “violação grosseira do direito aplicável”.

