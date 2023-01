Candidato à liderança da Autoridade da Concorrência quer analisar eficácia das coimas milionárias

Um dia após o Ministério Público propor uma machadada nas condenações no cartel dos seguros, o candidato a presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), entidade de onde saiu a investigação, assumiu que é preciso perceber o que motiva as diferenças entre as decisões tomadas pela autoridade e as confirmações em tribunal.

