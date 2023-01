Treze mil bancários ganham aumento salarial de 4% já este mês

Três grandes bancos privados decidiram avançar com aumentos salariais já em janeiro, mesmo sem um acordo com os sindicatos para a revisão dos vencimentos para 2023. Os quadros de pessoal da atividade nacional do Santander Totta, Banco BPI e Novo Banco abrangem 13 mil bancários, que vão, para já, receber um aumento inferior ao reivindicado pelos sindicatos e ao valor de referência do acordo de rendimentos do Governo (5,1%).

