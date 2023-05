INE revê esperança de vida e gera imbróglio na idade legal da reforma

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu os dados sobre a esperança média de vida nos últimos dez anos e, com ela, alterou o fator de sustentabilidade que se aplica no cálculo da idade legal da reforma em cada ano, e no corte para quem se reformar antecipadamente. Se o Governo resolver seguir as regras à risca, quer as penalizações por antecipação quer a idade legal da reforma este ano e no próximo poderão ir além do esperado.

Todos os anos em novembro o INE divulga números da esperança média de vida aos 65 anos. Esses valores, sempre provisórios, são usados para apurar o chamado fator de sustentabilidade, sendo depois confirmados no final de maio do ano seguinte. Em regra, os valores coincidem e nada se altera, mas, este ano, os dados foram substancialmente revistos e os números definitivos são bastante diferentes dos provisórios.

Em novembro, a esperança de vida aos 65 anos no período 2020-2022 tinha recuado para os 19,3 anos, fazendo recuar o fator de sustentabilidade para os 13,8%. Em termos práticos, determinou-se que quem em 2023 se reformar antecipadamente tem um corte na pensão de 13,8% (a somar aos 5% por cada ano) e que quem quiser reformar-se em 2024 poderá faze-lo com 66 anos e 4 meses (tal como este ano).

Agora, com a revisão da série, o cenário altera-se. A esperança de vida não desceu, antes subiu para os 19,61 anos, ditando um corte de 15,2% nas reformas antecipadas (por via do fator de sustentabilidade). Do mesmo modo, a idade legal da reforma em 2023 e 2024 sobe para 66 anos e 6 meses (mais dois do que o esperado).

Problema? Os valores do fator de sustentabilidade e da idade legal da reforma já foram oficializados pelo Governo em dezembro de 2022, através de Portaria.

Se seguir a lei à risca, o Governo terá de rever a portaria e subir penalizações e aumentar a idade legal de reforma este ano e no próximo. Se resolver suspender a lei, ficará tudo igual.

O Expresso aguarda esclarecimentos do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre como vai resolver este imbróglio.