Inflação: 230 mil pessoas ainda não receberam os 125 euros de apoio extraordinário

Há mais de 230 mil pessoas que não receberam os 125 euros do apoio extraordinário para responder à inflação. Em causa está a falta de um número de conta bancária para a transferência do valor.

Desde outubro que a Autoridade Tributária e a Segurança Social têm tentado todos os meses enviar o cheque de 125 euros para os beneficiários.

Este apoio foi anunciado em setembro pelo Executivo e tinha como objetivo apoiar as famílias no combate à inflação. No entanto, segundo uma notícia avançada pelo Correio de Manhã, há 239 mil 155 beneficiários que não receberam o dinheiro.

Tudo isto se sucede porque não registaram o IBAN, ou seja, o número da conta no site da Segurança Social ou da Autoridade Tributária.

São 29 milhões de euros que continuam nos cofres do Estado e que tinham como destino a conta bancária destas pessoas.

Agora, de acordo com o que avança o jornal, o Governo irá, através de um despacho, permitir que estes mais de 230 mil beneficiários possam receber o apoio extraordinário através de um IBAN alternativo, que pode ser de uma terceira pessoa.

O prazo para o fazerem também será estendido.

O cheque de 125 euros foi atribuído a pessoas com rendimentos até aos 2 mil e 700 euros euros brutos por mês. Até agora, já o receberam 4,6 milhões de pessoas.