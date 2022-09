E se, de alguma maneira, os distribuidores soubessem, antes dos seus clientes, que vão a sua casa entregar uma encomenda? É isso que a indústria da logística começa a testar. A multinacional DHL está a usar as informações que obtém do big data dos seus próprios envios e do mercado em geral para prever o quê, quando e onde terão de fazer as próximas entregas. Por exemplo, tal como explica Daniel Pastrana, Diretor de B2C da DHL Iberia, monitorizam lançamentos de produtos de venda massiva para antecipar o volume de trabalho. Por outro lado, e tendo em vista os seus processos internos, os distribuidores da DHL também estão equipados com terminais e tecnologias que permitem uma otimização de rotas e frotas, com base na gestão de dados de quilometragem, tempos, volumes dos pacotes ...

Daniel Pastrana | Diretor de B2C DHL Iberia

É licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Madrid e Mestre em Gestão de Empresas pelo Instituto de Empresa. Daniel Pastrana desenvolveu grande parte de sua carreira no setor de transporte urgente e no comércio eletrónico.