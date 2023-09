Um dos motores da economia portuguesa parou: eis a Autoeuropa em 10 números

A produzir automóveis em Palmela desde 1995, a Autoeuropa foi um dos maiores investimentos estrangeiros de sempre em Portugal, fruto de uma aliança, firmada em 1991, entre a Volkswagen e a Ford. Oito anos depois, a fabricante alemã tornar-se-ia o único acionista da Autoeuropa, que ao longo das décadas foi produzindo diferentes modelos.

Nos próximos dois meses a fábrica vai estar parada, devido à falta de uma peça de um fornecedor na Eslovénia, o que levou a empresa a aderir ao lay-off, acabando por acordar com os trabalhadores uma solução que lhes permitirá manter 95% do salário durante a suspensão de produção.

Em 2017 a unidade de Palmela iniciou a produção do modelo T-Roc, que se tornou no final de 2022 o seu único produto, depois da descontinuação do Sharan, modelo que era fabricado pela Autoeuropa desde o seu início, em 1995. Em janeiro de 2023, a fábrica portuguesa da Volkswagen chegou a 1 milhão de unidades do T-Roc. Mas há mais números que comprovam a importância de Palmela para a economia nacional. Eis uma dezena deles.