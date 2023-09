Trabalhadores da Autoeuropa garantem 95% do salário durante a paragem de nove semanas

Os trabalhadores da Autoeuropa conseguiram garantir 95% do salário base, ao que se acrescenta o subsídio de turno, durante o período de lay-off que a empresa vai implementar entre 11 de setembro e 12 de novembro, devido à falta de componentes para equipar os motores do modelo Volkswagen T-Roc, produzido na fábrica de Palmela.

Esta foi uma das garantias que saíram do segundo dia de reuniões entre a direção da empresa e a Comissão de Trabalhadores, onde ficou ainda assegurado que será efetuado o pagamento de um prémio mensal de assiduidade (de 40 euros), durante o período de lay-off, sem critérios de absentismo.

Por outro lado, os trabalhadores obtiveram da empresa a garantia de “não haver cortes no prémio de objetivos nos itens afetados pelo lay-off”.

Num curto comunicado da Comissão de Trabalhadores é ainda garantido o regresso de todos os trabalhadores temporários assim que a produção na Autoeuropa for reiniciada.

Volkswagen promete restabelecimento da produção tão rápido quanto possível

“O Grupo Volkswagen está empenhado no restabelecimento da produção nas fábricas afetadas com a maior brevidade possível. Para o efeito, o Grupo tem equipas de apoio técnico no fornecedor e continua a avaliar fontes de abastecimento alternativas”, anota, também em comunicado divulgado ao final da tarde desta terça-feira, a direção da fábrica da Autoeuropa.

No mesmo documento indica ainda que está a acompanhar a evolução da situação com o apoio das equipas de compras e aprovisionamento e logística do Grupo Volkswagen “no sentido de reduzir o período de paragem de produção”.

A Autoeuropa conclui que, “na possibilidade da antecipação da normalização do fluxo da cadeia de abastecimento, a produção na fábrica de Palmela será retomada com a maior brevidade possível”.

(notícia atualizada às 17h14)