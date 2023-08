Fabricante de baterias CALB vê acordo entre Volkswagen e Xpeng como "uma oportunidade"

A fabricante China Aviation Lithium Battery Technology (CALB), que vai produzir baterias de lítio em Sines, saudou o acordo assinado entre as construtoras automóveis Xpeng e Volkswagen, considerando que é "uma oportunidade" para si.

"A CALB, que integra o top cinco dos maiores construtores do mundo de baterias para carros elétricos, é o principal fornecedor de Xpeng e, através deste acordo, vê também o seu mercado europeu atingir um novo potencial de crescimento, destacando a importância do mesmo para a unidade industrial que deverá ser instalada em Portugal, no concelho de Sines", refere a fabricante em comunicado esta quarta-feira divulgado.

Em 27 de julho, a Volkswagen anunciou a aquisição de uma participação de 4,99% da marca chinesa Xpeng por 630 milhões de euros para o desenvolvimento conjunto de veículos elétricos.

A Volkswagen e a Xpeng querem "forjar uma aliança estratégica de longo prazo e mutuamente benéfica", disse a fabricante chinesa, num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, onde está cotada.

O documento indicou que as marcas vão desenvolver em conjunto dois modelos elétricos para o mercado chinês, que devem começar a ser produzidos em 2026.

Citado no documento hoje divulgado, o presidente do Conselho da Administração da CALB, Liu Jingyu, considerou que por ser o "único fornecedor de baterias da Xpeng", a sua empresa "considera que o acordo estabelecido entre as duas marcas constitui o início de um novo ciclo de crescimento e sucesso para todos".

A fábrica em Sines deverá entrar em funcionamento em 2025, com o objetivo de dar resposta à atual carteira de encomendas da empresa no continente europeu, devendo ser a maior fábrica da CALB na Europa.

A fabricante estima que o funcionamento da fábrica em Sines poderá "representar cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) português, uma vez que todas as vendas serão exportações para o mercado europeu".

Em março, foi noticiado que a CALB tinha iniciado o processo de licenciamento ambiental do projeto de construção da Unidade de Baterias de Lítio, em Sines, depois de ter apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental no final de fevereiro.

Já no início de julho, o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Filipe Santos Costa, afirmou ao Público que a CALB tinha avançado com um contrato de reserva de 90 hectares em Sines para dar sequência o projeto de instalação da fábrica de baterias.