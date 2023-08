Exportações de componentes automóveis crescem 20% em junho

Em junho, as exportações de componentes para automóveis atingiram os 1.034 milhões de euros, registando uma subida de 20,1% face ao mesmo mês de 2022. Esta é a 14ª subida mensal consecutiva das vendas do sector ao exterior, sublinha a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

A associação destaca em comunicado que este salto de dois dígitos contraria a tendência de quebra das exportações nacionais, que em junho caíram 3,4% face a período homólogo, e confirma o sector como “um dos motores do crescimento económico de Portugal”.



Comparando os valores das exportações de componentes automóveis no segundo trimestre de 2023 com os do período homólogo de 2022, a subida é de 21,9%, para os 3 mil milhões de euros. No acumulado entre janeiro e junho, o crescimento é de 21,2%, para mais de 6 mil milhões de euros.

Quatro maiores crescem mais de 20%



Até junho, 70% das exportações portuguesas de componentes automóveis estiveram concentrada em cinco mercados: Espanha, Alemanha, França e Eslováquia a que se volta a juntar, agora, o Reino Unido, de novo à frente dos Estados Unidos da América neste top 5.



Os quatro maiores mercados da indústria nacional cresceram mais de 20%. Espanha, o principal cliente dos componentes fabricados em Portugal, compra 1.714 milhões de euros (+21,3%), com a Alemanha nos 1.332 milhões (+28,2%), seguida da França (662 milhões de euros/+22,1%), Eslováquia (263 milhões/ +21,3%). O Reino Unido fica já abaixo, nos 7% (237 milhões). Já os Estados Unidos caíram 18,9%.



“Vale a pena destacar ainda que as exportações de componentes automóveis para os nossos principais clientes estão a crescer mais do que a produção de automóveis nesses países, ganhando assim quota de mercados”, destaca a AFIA. E concretiza: a Espanha viu a produção automóvel crescer 16,1% no mesmo período e, na Alemanha, o crescimento foi de 26,7%.

Em termos globais, as exportações estiveram em recuo. Em junho, Portugal exportou 6,8 mil milhões de euros em bens e serviços, menos 3,4% do que um ano antes. As importações também se contraíram, levando a uma retração do défice da balança comercial.