Preços na produção industrial caíram 3,4% no segundo trimestre deste ano

Os preços na produção industrial passaram de uma subida de 6,3% no primeiro trimestre deste ano para uma descida de 3,4% no segundo trimestre, influenciados pela queda dos preços da energia, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso de não se considerar o agrupamento energia, os preços na produção industrial teriam subido 2,5% no segundo trimestre deste ano, contra o aumento de 10,3% no trimestre anterior, explicou o INE.

Em junho, os preços na produção industrial registaram uma queda homóloga de 5,8%, quando no mês anterior tinham caído 3,5%, adianta.

A energia continuou a ser o agrupamento que mais contribuiu para a queda homóloga do índice de preços na produção industrial (IPPI), sem o qual os preços teriam subido 0,8% no mês de junho (+2,2% em maio deste ano), esclarece ainda o INE.

O instituto de estatística refere também que a queda homóloga do IPPI foi de "5,8% em junho, taxa inferior em 2,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior".

A energia, por sua vez, contribuiu com menos 6,4 pontos percentuais para a queda do índice total de junho, em resultado uma descida de 24,7%.

Já o agrupamento dos bens de consumo, com uma subida homóloga de 6,4% (8,1% em maio), registou o único contributo positivo (1,8 pontos percentuais em junho, contra 2,3 pontos percentuais no mês anterior).

Em termos mensais, os preços na produção industrial desceram 0,1% em junho deste ano, quando subiram 2,4% em igual mês do ano passado.