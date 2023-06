Semapa compra fabricante portuguesa de quadros para bicicletas elétricas

O grupo industrial português Semapa comprou a também portuguesa Triangle's, uma fabricante de quadros para bicicletas elétricas que foi fundada no ano 2015 e começou a produzir em 2017, informou a Semapa em comunicado esta terça-feira.

A Semapa ficou com a totalidade do capital da Triangle's, cuja fábrica está instalada em Águeda, tendo pago um preço de 178,7 milhões de euros, incluindo 12,1 milhões de euros de créditos acionistas, e uma componente adicional a ser paga até 2027 dependente do desempenho da empresa.

A Triangle's tinha até aqui como acionista maioritário o empresário Armando Levi, que permanecerá ligado à empresa, com um lugar no conselho de administração.

De acordo com o comunicado da Semapa, a Triangle's somou vendas de 36,7 milhões de euros em 2022, mais do quádruplo dos 8,1 milhões de euros faturados um par de anos antes. As vendas são quase todas fora de Portugal.

O presidente executivo da Semapa, Ricardo Pires, comentou, no mesmo comunicado, que “esta aquisição é mais um passo importante no novo ciclo de investimento e diversificação da Semapa, numa aposta em setores de futuro combinando objetivos de descarbonização e sustentabilidade com perspetivas de crescimento”.

Com cerca de 6 mil funcionários, a Semapa detém empresas como a Secil, Navigator, ETSA, UTIS e Semapa Next. Em 2022 o grupo teve um volume de negócios de 3,12 mil milhões de euros, mais 46% que no ano anterior.

Dessas receitas, 2,46 mil milhões de euros vieram do negócio de pasta e papel, 603 milhões de euros do cimento e quase 55 milhões da área ambiental.

A Semapa fechou 2022 com um lucro de 307 milhões de euros, mais 55% do que no ano anterior.