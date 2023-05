Autoeuropa: trabalhadores denunciam falta de mão-de-obra e “fúria cega” da empresa para aumentar produtividade

A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa reuniu esta sexta-feira com a direção da empresa no sentido de “exigir um solução imediata” aos problemas diários sentidos na fábrica, nomeadamente no que diz respeito à falta de pessoas.

Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores (CT) queixa-se da dificuldade em “gozar dias de compensação, férias ou dias especiais, muitas das vezes pedidos com mais de um mês de antecedência” e ainda do “fecho de estações originado pela falta de pessoas”, o que acaba por aumentar a carga de trabalho para os trabalhadores.

A CT sublinha que não quer que a jornada diária de trabalho seja um foco originador de doenças profissionais, com cada vez mais trabalhadores a recorrerem à baixa médica.

“Face ao aumento anunciado do volume diário de produção e à ausência de respostas às cargas de trabalho que se fazem sentir (…) a ‘fúria cega’ existente na Autoeuropa pelo aumento dos índices de produtividade não pode e nem deve ser feito à custa dos direitos e da saúde dos trabalhadores, ainda para mais quando se marcam downdays [dias de paragem na produção] por falta de peças, como irá acontecer este fim de semana”, conclui a CT.

O Expresso tentou obter uma reação da direção da Autoeuropa às denúncias dos trabalhadores, mas sem sucesso.

Entretanto, Rogério Nogueira, coordenador da CT, disse ao Expresso que a situação ainda poderá piorar porque a empresa se prepara para aumentar a produção diária – que atualmente está nos 900 carros: “Se assim for, não vejo outra solução senão o recurso à contratação de mais pessoas”.