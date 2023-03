Fábrica de Mangualde do grupo Stellantis vai produzir carros elétricos a partir de 2025

Centro de Produção de Mangualde do grupo automóvel Stellantis vai ser a primeira fábrica em Portugal a produzir furgões compactos totalmente elétricos, das marcas Citroën, Fiat, Opel e Peugeot, a partir de 2025.

O anúncio foi feito esta sexta-feira por Carlos Tavares, presidente executivo da Stellantis, durante a visita à fábrica do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro António Costa, para além do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, no âmbito da iniciativa do Governo "PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) em Movimento”.

Os modelos a eletrificar na fábrica de Mangualde serão o Citroën ë-Berlingo, o Peugeot e-Partner, o Opel Combo-e e o Fiat e-Doblò, nas versões de comerciais ligeiros e de passageiros.

A primeira fábrica em Portugal a produzir carros elétricos

Mangualde será, assim, a primeira unidade industrial portuguesa a produzir carros totalmente elétricos, para os mercados doméstico e de exportação.

Esta nova fase de produção da fábrica de Mangualde exige um investimento de 119 milhões de euros, numa parceria desta unidade fabril com mais 36 entidades.

“Temos o orgulho de anunciar que Mangualde entrará numa nova era com a produção em grande série de furgões elétricos a bateria em Portugal para fornecer as soluções indispensáveis aos nossos clientes empresariais”, afirmou Carlos Tavares, presidente executivo da Stellantis.

Stellantis lidera no mercado europeu

A empresa assegura que, em 2022, foi líder do mercado de veículos comerciais ligeiros elétricos na Europa, com uma quota de mercado na ordem dos 43% e com uma quota de 22% no mercado nacional

A fábrica da Stellantis em Mangualde, que no ano passado celebrou o seu 60º aniversário, e que foi a primeira fábrica de montagem de automóveis em Portugal, produziu mais de 1,5 milhões de veículos até à data.

Atualmente, quase um em cada quatro veículos produzidos em Portugal provêm da linha de produção de Mangualde. O arranque da produção da atual geração de veículos produzidos em Mangualde teve lugar em 2018.