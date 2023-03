CaetanoBus fornece autocarros movidos a hidrogénio à Deutsche Bahn

A CaetanoBus vai fornecer autocarros movidos a hidrogénio ao operador alemão de transportes públicos Deutsche Bahn. “É o maior acordo quadro de sempre na Europa para autocarros elétricos movidos a hidrogénio”, sublinha a Caetano Bus num comunicado sobre este negócio, cujo valor não foi divulgado.

A escolha da empresa portuguesa foi feita num concurso internacional e traduziu-se na encomenda imediata de 60 unidades equipadas com a nova geração de pilha de combustível da Toyota que começarão a operar, na Alemanha, em 2024.

O modelo escolhido resulta de uma parceria entre a Toyota e a CaetanoBus, a primeira empresa na Europa a utilizar a nova tecnologia japonesa, tendo já vendido 115 unidades para cidades na Alemanha, França, Espanha, Dinamarca e Portugal, mas também para a Arábia Saudita e Austrália.

A partir de 2024, este modelo será equipado com a nova geração da pilha de combustível Toyota com uma potência nominal de 70 kW.

“Com a nova geração da pilha de combustível, a equipa de engenharia de I&D da CaetanoBus aproveitou também para melhorar a integração desta nova tecnologia no autocarro, utilizando agora o calor libertado da pilha de combustível para aquecer mais rapidamente o habitáculo do autocarro”, refere a CaetanoBus.

Mas a empresa está a implementar outras melhorias que prometem potenciar o desempenho do veículo, da diminuição do consumo de hidrogénio ao aumento do conforto da condução, garantindo que o H2.City Gold passará a oferecer uma autonomia de mais de 500 quilómetros e igualará a autonomia dos autocarros convencionais a diesel num único abastecimento.



Sobre esta encomenda, a empresa afirma em em comunicado que “é mais um passo importante para a presença de autocarros a hidrogénio da CaetanoBus no mercado alemão, o mais evoluído na adoção de solução de mobilidade a hidrogénio”.

E o seu diretor comercial, Nuno Lago de Carvalho, admite “orgulho por a CaetanoBus ter sido o melhor fabricante posicionado num concurso internacional altamente exigente e ter sido a empresa escolhida pela Deutsche Bahn, um dos operadores de autocarros mais importantes da Europa”, sem esquecer "o papel importante assumido na descarbonização sustentável do sector dos transportes públicos na Europa, nomeadamente ao utilizar tecnologia a hidrogénio para alcançar a neutralidade carbónica".