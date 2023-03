Lítio e outros metais raros devem escapar ao protecionismo americano. “Para Portugal pode vir a ser relevante”, diz Pedro Marques

Thierry Monasse/Getty Images

Eurodeputado esteve em Nova Iorque e Washington com uma comitiva do Partido dos Socialistas Europeus. O polémico IRA foi um dos pratos do dia e, embora do lado do Congresso tenha havido pouca margem para aliviar as regras, há pequenos avanços nas negociações ao nível da regulamentação

18:16