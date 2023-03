Fim dos carros poluentes em 2035 pode estar em causa na Europa: Alemanha diz que não concorda (veja o que pode acontecer)

O ministro dos Transportes alemão, Volker Wissing, foi bem claro no início desta semana: como não obteve garantias para que, depois de 2035, se possam utilizar os chamados ‘eFuels’ (combustíveis sintéticos) nos motores dos automóveis a gasóleo e gasolina, o seu país “não vai apoiar a proibição da venda de carros novos com motores de combustão a partir de 2035, preparada pela União Europeia”. Por outras palavras, o acordo alcançado no ano passado entre os 27 Estados membros – e votado já este ano no Parlamento Europeu – pode ficar congelado, pelo menos para já.