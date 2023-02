Europa aperta cerco a carros e autocarros poluentes e espera ganhar força industrial. PS e PSD discordam quanto ao caminho a seguir

Já estão a caminho regras mais restritas para as emissões de dióxido de carbono dos novos carros e carrinhas, com a aprovação de legislação que ocorreu esta terça-feira, 14 de fevereiro, no Parlamento Europeu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler