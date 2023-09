Quanto permite poupar e como funciona o IRS Jovem que o Governo quer alargar?

Um novo reforço do mecanismo do IRS Jovem tem vindo a ser falado desde a apresentação do Programa de Estabilidade para 2023-2027, em abril, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, que avançou, nessa altura, com um desagravamento do imposto sobre o rendimento das famílias em 2 mil milhões de euros nestes quatro anos.

Agora, sabe-se que a ideia é isentar de IRS os jovens, até aos 35 anos, que estão no primeiro ano de trabalho, para passarem, depois, a pagar 25% do IRS que seria suposto pelas regras gerais no segundo ano de atividade, 50% no terceiro e quarto ano, e 75% no quinto.