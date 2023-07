Disputas fiscais: quais as semelhanças e diferenças entre os casos de Ilídio Vale e Fernando Santos na seleção nacional?

Fernando Santos e Ilídio Vale estão a braços com o Fisco devido à forma como recebiam o salário da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em ambos os casos foram remunerados através de empresas por sugestão da FPF, em ambos os casos recebiam transferências diretas da Federação, e os dois viram o presidente da Federação, Fernando Gomes (na foto), assumir as responsabilidades no tribunal arbitral.

Mas também há diferenças entre os dois casos que chegaram à justiça, a começar pelo facto de a FPF ter proposto uma prestação de serviços a Ilídio Vale já este levava dois anos de trabalho na seleção principal, e quando já acumulava vários contratos a prazo com a instituição. Sistematizamos as principais semelhanças e diferenças.