Estado arrecada €1,3 mil milhões em dívidas fiscais, mais 19% que em 2021

O valor da cobrança de dívidas fiscais pela Autoridade Tributária ascendeu a 1.294 milhões de euros, mais 19% do que no ano anterior e o valor mais elevado em, pelo menos, dez anos – exceto os anos de 2013 e de 2016 em que existiram programas extraordinários de regularização de pagamentos em atraso –, segundo o Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras do ano passado que o Governo acaba de disponibilizar.

De fora, ficam, portanto, 2013 e 2016 em que a cobrança de dívidas ascendeu a 1.923 milhões de euros e 1.540 milhões de euros, fruto do RERD – Regime Excecional de Recuperação de Dívidas e do PERES - Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado, respetivamente.